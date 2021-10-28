Госдума в первом чтении одобрила бюджет России на 2022 год

Госдума сегодня в первом чтении одобрила проект бюджета на 2022 год и плановый период до 2024 года. За принятие документа проголосовали 338 депутатов, против – 82, один воздержался.

Основные параметры бюджета: он будет профицитным в 2022-м и 2023 годах. Профицит в 2022 году составит 1,3 трлн руб., при этом растущие расходы планируется покрывать за счет наращивания госзаимствований. Их объем увеличится до 2,2 трлн руб.

Расходы в 2022 году составят 23,69 трлн руб. На реализацию нацпроектов пойдет в 2022 году 2,74 трлн руб. Бюджет сформирован исходя из прогноза роста ВВП России в 2022 году на 3% - до 133,328 трлн рублей, роста общего объема инвестиций на 5,9% - до 24,407 трлн руб., уровня инфляции в размере 4%. Планируется увеличение нефтегзовых доходов в 2022 году до 7,2% ВВП. В 2023 и 2024 годах планируется увеличение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) за счет перечисления дополнительных нефтегазовых доходов, полученных в 2022-2023 годах. В результате к концу 2024 года планируется увеличение средств ФНБ до 23,267 трлн руб.

Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что бюджет покрывает все социальные обязательства государства, направлен на достижение национальных целей, обозначенных президентом России. Аналогичного мнения придерживаются в "Единой России" – фракция голосовала за принятие бюджета. В КПРФ назвали "компрадорским" и соответствующим "олигархически-полицейскому государству".

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал параметры и прогнозы из бюджета очень оптимистическим.

Нераспределенным остался резерв в 1 трлн руб., который будут распределять ко второму чтению.