26 Октября 2021
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Экономика В России
Строители (2021) | Фото: Накануне.RU

СМИ: Правительство рассчитывает на максимальный за 25 лет миграционный прирост

Правительство России радикально скорректировало свой же прогноз по коэффициенту миграционного прироста в 2021 году, повысив его с 14,3 до 27,3. Это максимальное значение за последние 25 лет, посчитали "Известия". В абсолютных числах это означает увеличение иностранных рабочих в стране на 398 тыс. человек.

Прогноз содержится в Едином плане по достижению национальных целей развития. Эксперты считают, что такая значительная коррекция может быть связана с расчетом на компенсационный рост после резкого сокращения из-за закрытых границ, а также с итогами переписи населения, которая недавно началась. При этом демографы назвали прогноз правительства весьма оптимистичным.

Согласно расчетам, в 2022 году миграционный прирост должен достичь 212 тыс., а в 2023–2024 годах — по 235 тыс. Причем, несмотря на положительный баланс миграции, население России к 2025 году сократится более чем на 1,6 млн человек, прогнозируют в правительстве.

Напомним, ранее власти разрешили вернуться в Россию 158 тысячам граждан Узбекистана, которые были высланы за мелкие административные нарушения. А глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров предложил автоматически присваивать российское гражданство детям от смешанных браков, когда один из родителей не является россиянином. Эксперты заявили о появлении "концепции наличного населения РФ", при которой становится данностью замещение коренного населения мигрантами.

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СМИ: Правительство рассчитывает на максимальный за 25 лет миграционный прирост

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Теги: мигранты, прогноз, население



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