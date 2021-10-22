22 Октября 2021
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Общество В России Москва
Ураган в Кремле и на Красной площади (2021) | Фото: t.me/rbc_news

"Стабильность затрещала": В Сети обсуждают обрушение зубца кремлевской стены

В Сети обсуждают погром, который устроил ураганный ветер на Красной Площади в Москве.

Как сообщалось, порывы ветра сорвали со стен Московского Кремля строительные леса, повредив зубцы на стене Кремля. Видео инцидента разместили телеканал "360" и РБК в своих телеграм-каналах.

В обсуждениях пользователи сходятся во мнении, что "это знак", только спорят - "хороший" или плохой". "Кремль дал трещину", "Природа как бы намекает", "Стабильность затрещала", - комментируют они происшествие.

"Интересный знак, - пишет телеграм-канал "Толкователь". - В июне 1998 года ураган тоже задел Кремль: стволами деревьев было сломано 12 зубцов его стены. Порывы сорвали также кресты Новодевичьего монастыря. Через два месяца в России произошел дефолт, и начался Транзит – скоростной поиск преемников Ельцина".

"В мирное время у нас не только население вымирает темпами времени военного, но и Кремль рушится, чего не было даже во время Великой Отечественной войны. Символизм однако", - отмечает телеграм-канал "Мишутки Палыча".

По последним данным, Красную площадь после обрушения лесов и зубца стены перекрыли из соображений безопасности.

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"Стабильность затрещала": В Сети обсуждают обрушение зубца кремлевской стены

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Теги: кремль, зубец, ветер



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