Самостоятельная работа: Минобрнауки предлагает вузам ввести новую форму обучения

Минобрнауки России предложило вузам выбрать один из двух вариантов работы во время локдауна. Первый – традиционный дистант, во время которого лекции проходят в онлайн-форме. Второй – новшество: так называемая "самостоятельная работа".

"В связи с введением нерабочих дней по всей стране вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий. Возможность продолжения обучения в этот сложный период позволит обеспечить качество образования. При этом самостоятельная работа студентов должна быть на необходимом уровне методически обеспечена вузами и сопровождаться проверкой полученных знаний", - говорится в сообщении министерства.

"Мы видим, что эпидемиологическая ситуация во многих регионах обостряется, поэтому считаем важным еще раз напомнить, что лучшее средство для защиты себя и близких от коронавирусной инфекции — это вакцинация", — сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Никаких пояснений на счет перерасчета стоимости обучения в "самостоятельной форме" не приводится.