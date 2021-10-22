22 Октября 2021
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Общество Центральный ФО
(2005) |

Прокуратура проверяет смерть жителя Калуги из-за ожидания скорой

Прокуратура Калужской области проводит проверку информации, которая появилась в СМИ о том, что мужчина несколько часов ждал помощи медиков, а когда его приняли, скончался от инфаркта.

Как сообщила жительница Тарусы, ее 44-летний муж 11 октября почувствовал себя плохо в связи с резким понижением давления. Прождав 1,5 часа скорую помощь, супруги поехали в больницу самостоятельно. Там они прождали помощи еще 40 минут.

Затем мужчину приняли, а через два часа его супруге сообщили, что повезут мужчину в Калугу. По словам женщины, еще 1,5 часа ждали "скорую", а затем почти столько же ехали до Калуги. В областной больнице заявили, что на следующий день больному предстоит операция, но утром он скончался от инфаркта.

Надзорный орган по итогам проверки намерен принять процессуальное решение, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что пермские медики не нашли связи между поздней госпитализацией 85-летней женщины и ее смертью. Старушке стало плохо. Ее дочь, заподозрив инсульт, вызвала скорую помощь. Приехавшие врачи якобы заявили женщине, что ее мать умирает от старости и в больницу они ее не повезут.

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Прокуратура проверяет смерть жителя Калуги из-за ожидания скорой

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Теги: медики, медицина, прокуратура



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