Уральский академик призвал сжать сроки вакцинации от коронавируса

Научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев призвал сделать сроки вакцинации от коронавируса более сжатыми. Об этом он заявил на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге.

Ранее в Центре Гамалеи официально признали, что вакцинация ускоряет мутации коронавируса и появление новых штаммов. По мнению сотрудников центра, эффективность вакцин снижается по мере появления новых штаммов.

Накануне.RU попросило Валерия Черешнева прокомментировать результаты этого исследования.

"Что делать? Надо максимально сжать сроки вакцинации! Чтобы не было такого, что поставили вакцину год назад, иммунитет падает, а ревакцинацию еще не сделали. Значит, снова надо начинать вакцинацию, и это не будет работать на наш коллективный иммунитет", - заявил академик.

В пример ученый привел Израиль.

"Единственная страна, которая за семь месяцев сделала невозможное - 70% (вакцинированных, - прим. ред.). А сейчас у них уже 90% с детьми. И пожалуйста - страна уже открывается. И какие вы там слышали смертельные случаи? Вот это и есть коллективный иммунитет", - добавил Черешнев.

Напомним, что в России ковид-вакцинация продолжается девять месяцев, в ряде регионов вакцинировано уже больше половины взрослого населения. Накануне.RU провело анализ ситуации по регионам, изучив по официальным данным заболеваемость и смертность в них в зависимости от доли привитых. В результате оказалось, что на данный момент вакцинация ничего не дала.