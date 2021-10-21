Уральский академик призвал сжать сроки вакцинации от коронавируса

21 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО В России
Коллаж, Кремль, вакцинация (2020) | Фото: Накануне.RU

Уральский академик призвал сжать сроки вакцинации от коронавируса

Научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев призвал сделать сроки вакцинации от коронавируса более сжатыми. Об этом он заявил на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге.

Ранее в Центре Гамалеи официально признали, что вакцинация ускоряет мутации коронавируса и появление новых штаммов. По мнению сотрудников центра, эффективность вакцин снижается по мере появления новых штаммов.

Накануне.RU попросило Валерия Черешнева прокомментировать результаты этого исследования.

"Что делать? Надо максимально сжать сроки вакцинации! Чтобы не было такого, что поставили вакцину год назад, иммунитет падает, а ревакцинацию еще не сделали. Значит, снова надо начинать вакцинацию, и это не будет работать на наш коллективный иммунитет", - заявил академик.

пункт вакцинации от коронавируса, вакцинация в ТЦ(2021)|Фото: Накануне.RU

В пример ученый привел Израиль.

"Единственная страна, которая за семь месяцев сделала невозможное - 70% (вакцинированных, - прим. ред.). А сейчас у них уже 90% с детьми. И пожалуйста - страна уже открывается. И какие вы там слышали смертельные случаи? Вот это и есть коллективный иммунитет", - добавил Черешнев.

Напомним, что в России ковид-вакцинация продолжается девять месяцев, в ряде регионов вакцинировано уже больше половины взрослого населения. Накануне.RU провело анализ ситуации по регионам, изучив по официальным данным заболеваемость и смертность в них в зависимости от доли привитых. В результате оказалось, что на данный момент вакцинация ничего не дала.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Уральский академик призвал сжать сроки вакцинации от коронавируса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: вакцинация, коронавирус, сроки, академик



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети