20 Октября 2021
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свинокомплекс свиньи поросята (2016) | Фото: permkrai.ru

В Прикамье выявлен второй очаг африканской чумы свиней

В Савинском сельском поселении обнаружен очаг африканской чумы свиней. Эту информацию Накануне.RU подтвердили в краевом минсельхозе.

В радиусе 15 километров от места обнаружения объявлен карантин. В радиусе пяти километров произошло изъятие и убой свиней с последующим сжиганием туш. В зоне карантина запрещен убой, ввоз и вывоз свиней.

Напомним, первый очаг АЧС был зафиксирован в частном подворье деревни Карабаи Краснокамского округа. Чума была выявлена 28 сентября. Глава региона подписал указ об установлении карантина по африканской чуме в населенных пунктах Краснокамского округа, расположенных в зоне риска. Это восемь населенных пунктов: Усть-Сыны, Кузнецы, Конец-Бор, Карабаи, Малое Шилово, Большое Шилово, Нижние Симонята, Гурино.

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В Прикамье выявлен второй очаг африканской чумы свиней

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Теги: африканская чума свиней, АЧС, карантин



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Ранее 30.09.2021 14:55 Мск В Прикамье выявили очаг африканский чумы свиней


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