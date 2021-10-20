В Прикамье выявлен второй очаг африканской чумы свиней

В Савинском сельском поселении обнаружен очаг африканской чумы свиней. Эту информацию Накануне.RU подтвердили в краевом минсельхозе.

В радиусе 15 километров от места обнаружения объявлен карантин. В радиусе пяти километров произошло изъятие и убой свиней с последующим сжиганием туш. В зоне карантина запрещен убой, ввоз и вывоз свиней.

Напомним, первый очаг АЧС был зафиксирован в частном подворье деревни Карабаи Краснокамского округа. Чума была выявлена 28 сентября. Глава региона подписал указ об установлении карантина по африканской чуме в населенных пунктах Краснокамского округа, расположенных в зоне риска. Это восемь населенных пунктов: Усть-Сыны, Кузнецы, Конец-Бор, Карабаи, Малое Шилово, Большое Шилово, Нижние Симонята, Гурино.