20 Октября 2021
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Общество Москва
Камера видеонаблюдения в трамваях от Уралтрансмаша в Екатеринбурге (2018) | Фото: Накануне.RU

Власти Москвы хотят отслеживать нарушителей масочного режима через видеокамеры в ТЦ

Власти Москвы распорядились подключить к городской системе видеонаблюдения камеры, которые стоят на входах в торговые центры. Так в мэрии собираются идентифицировать нарушителей масочного режима, пишет "Коммерсант".

В инструкции, которую выдали торговым центрам, указано, что разрешение камер должно быть не ниже 720p, частота кадров — 15–25 к/с. Представитель объекта должен назначить ответственного для взаимодействия с департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы.

Решение о подключении камер ТЦ к городской системе было принято еще в прошлом году, но многие коммерческие организации его проигнорировали. По данным участников рынка, в городе 600 ТЦ, половина из них камеры не подключила.

Теперь заведениям, которые не выполнят требование властей, может грозить закрытие.

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Власти Москвы хотят отслеживать нарушителей масочного режима через видеокамеры в ТЦ

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Теги: видеокамера, масочный режим, торговый центр



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