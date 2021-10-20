В Екатеринбурге четыре руководителя отделов полиции уходят из МВД

В Екатеринбурге сразу четыре руководителя отделов полиции покидают свои посты. Об этом Накануне.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Из органов уходят начальники ОП №4 Аркадий Ситников, ОП №10 Андрей Казанцев, ОП №12 Алексей Мартыненко и ОП №14 Дмитрий Шишмаков.

"Действительно, вышеназванные руководители покидают ряды системы МВД. Люди это достойные, все они уходят "на гражданку" по собственному желанию на заслуженный отдых без какого-либо криминала. Конечно, это потеря. Но жизнь так устроена, что рано или поздно на пенсию пойдет любой из нас – где бы он ни работал. Желаю этим руководителям найти себя на новом поприще, их богатый опыт, безусловно, еще не один раз пригодится, их всегда будут рады видеть те, с кем они много лет рука об руку проработали в екатеринбургском гарнизоне", - рассказал полковник Горелых.

Он добавил, что сейчас кадровый аппарат УМВД по Екатеринбургу начал работу по подбору новых руководителей на освободившиеся должности.