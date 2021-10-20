20 Октября 2021
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Экономика В России
птицефабрика Рефтинская (2012) | Фото: Накануне.RU

Минсельхоз планирует привлечь тысячи мигрантов к работе на птицефабриках

Минсельхоз до конца недели соберет заявки от компаний, для которых планируется ввезти до 3,5 тыс. рабочих в рамках квоты в 10 тыс. человек для строительной отрасли.
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Как передаёт "Коммерсант", заинтересованным компаниям нужно будет заключить соглашение с Агентством внешней трудовой миграции (АВТМ) Узбекистана.

Потенциальным работникам там сделают тесты на наличие ВИЧ, туберкулеза, вакцинируют от COVID-19 "Спутником Лайт", обеспечат сдачу экзамена по русскому языку. Все это профинансирует наниматель. Также компании должны оплатить перелет и расходы на патент. Общие затраты на привлечение одного работника оцениваются в 45-50 тыс. руб.

Напомним, в России вступил в силу механизм, в рамках которого граждане Узбекистана смогут оформить патент на работу в РФ, не выезжая из своей страны. Кроме того, МВД на днях объявило о миграционной амнистии — теперь в России смогут работать 158 тыс. человек, которым въезд ранее был запрещён по разным причинам.

Минсельхоз недавно также заявлял о готовности сдать в аренду Узбекистану 1 млн гектар земли. В этой программе, по данным ведомства, заинтересованы 23 субъекта РФ.

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Минсельхоз планирует привлечь тысячи мигрантов к работе на птицефабриках

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Теги: Мигранты, Узбекистан. птицефабрики, Минсельхоз



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