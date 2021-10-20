Усадьба ученого Федора Щербины в Джанхоте (Кубань) признана памятником архитектуры регионального значения

На Кубани продолжают системную работу по сохранению культурного наследия региона. Накануне усадьба ученого Федора Щербины в Джанхоте была признана памятником архитектуры регионального значения, передает корреспондент Накануне.RU.

"Выдающийся русский ученый Федор Андреевич Щербина внес неоценимый вклад в развитие нашего края, сохранение истории казачества. По результатам государственной экспертизы его усадьбу по праву признали историко-культурным и историко-мемориальным ценным объектом. Для нас важно сохранить ее для настоящего и будущих поколений", – подчеркнул вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин.

Усадьба Щербины состоит из жилого дома, флигеля с мезонином, винодельни с виноподвалом и парка. Здесь Федор Щербина жил в период ссылки с 1903 по 1908 годы и работал над своим основным трудом – «История Кубанского казачьего войска». В годы Великой Отечественной войны в усадьбе разместили военный инфекционный госпиталь. Сейчас здания используют в административных и жилых целях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Теперь этот комплекс зданий включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Отметим, в 2021 году в Краснодарском крае памятниками архитектуры признали более 20 объектов. Эту работу в постоянном режиме проводит региональное управление государственной охраны объектов культурного наследия.