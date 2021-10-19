19 Октября 2021
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Экономика В России
Ремонт дороги (2020) | Фото: Накануне.RU

Путин призвал не начинать новые стройки дорог, если не на что содержать действующие

Владимир Путин с президиумом Госсовета сегодня обсуждает тему транспортной стратегии страны до 2030 года.

Президент предложил добиться того, чтобы "перевозки осуществлялись строго по расписанию.

"Стратегия должна строиться вокруг запросов человека, открывать новые возможности для развития бизнеса. Каждый гражданин должен быть обеспечен надежным и безопасным транспортным сообщением. Перевозки должны осуществляться строго по расписанию. Регионы должны создать свои планы развития транспорта, - заявил глава государства. - Регионы разные, страна – огромная. И уровень транспортной инфраструктуры тоже отличается. Надо не только строить, но и содержать достойно уже построенные объекты. Надо найти баланс между расходами на новые стройки и содержанием существующих объектов".

Также опасения главы государства вызывает переход на углеродно-нейтральные виды топлива.

 "Транспорт становится более "зеленым". Широко используются электричество, водород, газ я бы тоже к этому отнес. В цене традиционного топлива заложен акциз, он – основная статья финансирования дорожных фондов. Например, благодаря этим фондам 85% федеральных трасс сейчас в нормативном состоянии, протяженность асфальтовых дорог выросла на 400 тыс. км. И рост "зеленого" топлива может повлиять на наполняемость этих фондов, надо это предусмотреть", - отметил Путин.

Также он назвал приоритетами стратегии развитие малой авиации и общественного транспорта. По мнению Путина, в региональных центрах часто не хватает удобных маршрутов, а губернаторы жалуются на безответственность некоторых частных компаний, которым передаются муниципальные и региональные объекты.  

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Путин призвал не начинать новые стройки дорог, если не на что содержать действующие

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Теги: транспорт, дороги, владимир путин, госсовет



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