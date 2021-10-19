На Среднем Урале судят дальнобойщика, вытолкнувшего легковушку под встречную фуру

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело дальнобойщика, вытолкнувшего легковой автомобиль на полосу встречного движения под фуру.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался 44-летний житель Тамбовской области. Как показало расследование, днем 9 июня шофер на "КамАЗе" с прицепом ехал по Екатеринбургской кольцевой автодороге от аэропорта Кольцово в сторону Березовского. На 18-м километре ЕКАД возникла пробка, в связи с чем поток машин, двигавшийся впереди грузовика, сбавил скорость.

Дальнобойщик не обратил на это внимания и, не успев вовремя затормозить, столкнулся с ехавшим перед ним легковым автомобилем. От удара легковушку выбросило на встречную полосу, где с ней лоб в лоб столкнулась фура с прицепом. В результате водитель легкового автомобиля погиб на месте.

Сейчас дело дальнобойщика направлено в Березовский городской суд. Шоферу грозит до пяти лет лишения свободы.