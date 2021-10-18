19 Октября 2021
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Общество Санкт-Петербург
санкт-петербург (2014) | Фото: Накануне.ru

В Санкт-Петербурге вводят QR-коды для посещения общественных мест

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов своим постановлением усилил действующие в городе "коронавирусные" ограничения, сообщили Накануне.RU в администрации северной столицы.

В частности, с 1 ноября доступ посетителей (за исключением детей и подростков до 18 лет) на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек возможен при наличии либо QR-кода о полном курсе вакцинации, либо QR-кода о перенесенном заболевании, либо справки о наличии медицинского отвода от вакцинации. С 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака.

С 1 декабря это условие вводится для посетителей предприятий общественного питания (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов и магазинов, реализующих товары первой необходимости, а также магазинов, не имеющих зала обслуживания), а также при размещении в домах отдыха. С 1 ноября организациям (индивидуальным предпринимателям) необходимо перевести на дистанционный режим работы работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) в возрасте старше 60 лет.

Это требование не касается граждан, которые имеют либо QR-код о полном курсе вакцинации, либо QR код о перенесенном заболевании, либо справку о наличии медицинского отвода от вакцинации. Работодателям до 25 октября необходимо направить в Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга актуальную информацию о сотрудниках, переведенных на дистанционный режим работы.

С 1 ноября численность массовых мероприятий, которые можно проводить без согласования, снижается с 75 до 40 человек. С 1 ноября вводится запрет на доступ организованных групп детей и подростков в театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи, выставки. Исполнительные органы власти Санкт‑Петербурга с 1 ноября по 3 ноября должны перевести на дистанционный режим работы всех сотрудников, за исключением тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования органа власти. Работодателям Санкт‑Петербурга рекомендовано аналогичным образом организовать работу сотрудников с 1 ноября по 3 ноября. Введённые ранее ограничения продлеваются до 28 ноября.

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В Санкт-Петербурге вводят QR-коды для посещения общественных мест

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Теги: Санкт-Петербург, Александр беглов



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