В РФ снят запрет на въезд семьям проживающих в стране иностранцев

Россия снимает ограничения на въезд членов семей граждан других государств, постоянно проживающих в стране. Об этом сообщается в Telegram-канале консульского департамента МИД РФ.

К членам семьи относятся супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, опекуны и попечители.

Их въезд на территорию России возможен при предъявлении ими копии документа, подтверждающего степень родства.

Ограничения на въезд вводились в 2020 году из-за пандемии коронавируса. При этом сняли их в период резкого роста заболеваемости COVID-19.