В Челябинской области иномарка столкнулась с автобусом, один человек погиб

В Челябинской области один человек погиб и двое пострадали в ДТП с рейсовым автобусом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Авария произошла сегодня утром на 101 километре дороги Челябинск-Троицк. По предварительным данным, водитель Mitsubishi ASX выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом.

В результате ДТП водитель иномарки погиб.

В автобусе находилось 15 пассажиров, из них две женщины 1959 года рождения и 1949 года рождения получили травмы различной степени тяжести.