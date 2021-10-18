18 Октября 2021
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Общество Центральный ФО В России Воронежская область
больница, медицина, здравоохранение, врач (2021) | Фото: Алексей Вихарев

В Воронежской области эксперимент с вызовом врача через Telegram-канал может закончиться скандалом

В Воронежской области социальный эксперимент губернатора Александра Гусева и его команды с вызовом врача через открытый чат ЦРБ может закончиться скандалом.

Ранее взрослая поликлиника на базе Россошанской районной больницы создала специальный Telegram-канал для оформления вызова врачей на дом. В комментариях к посту необходимо оставить заявку с указанием ФИО, даты рождения, адреса и номера медицинского полиса.

Своей цели местные власти достигли - очереди уменьшились, но вот только они не учли то, что пациентов просят написать персональные данные, а чат виден всем пользователям.

Кроме того, в аккаунте пациента должен быть виден телефон, чтобы работники регистратуры могли перезванивать и спрашивать паспортные данные и СНИЛС. Таким образом, любой сторонний человек имеет возможность с этими данными ознакомиться, а кто-то, возможно, и использовать в корыстных целях. Об этом пишет социальный технолог Роман Алехин в своем Telegram-канале. Он добавляет, что в чате размещаются также и медданные.

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В Воронежской области эксперимент с вызовом врача через Telegram-канал может закончиться скандалом

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Теги: вызов врача, Telegram-канал, россошь



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