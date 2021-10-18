Самолет S7, летящий в Норильск, сделал вынужденную посадку в Нижневартовске

В аэропорту Нижневартовска сел самолет авиакомпании S7, который летел из Новосибирска в Норильск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта.

Борт совершил вынужденную посадку из-за плохой погоды в Норильске.

"К сведению пассажиров, вылет рейса S7 5303 в г. Норильск авиакомпании S7 Airlines задерживается из Нижневартовска до 14.30 местного времени", - говорится в сообщении воздушной гавани.

Ранее самолет задерживали до 12.10.