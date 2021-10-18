18 Октября 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
конституционный суд украины (2007) | Фото: www.ccu.gov.ua

Неожиданный бунт на Украине: суд обвинил власть в сдаче суверенитета Западу

Между судебной и исполнительной властью на Украине усилился конфликт. Окружной административный суд Киева обнародовал решение, в котором исполнительная власть обвиняется в посягательстве на государственный суверенитет Украины и фактически сдаче его Западу.

На днях суд вынес решение о незаконности формирования органов государственной власти иностранцами. Иск касался формирования состава генпрокуратуры. В кадровой комиссии участвовали иностранцы, и один из прокуроров Тарас Карпюк не прошел аттестацию, подав иск. Суд восстановил его в должности, постановив, что иностранцы не имеют права участвовать в принятии кадровых решений.

В решении суда отмечается, что офис генпрокурора самочинно, без каких-либо законных оснований, вступил в отношения с посольством США, получив от него указания, кого куда назначать или не назначать. И офис сформировал нелегитимный состав комиссии, которая и решала судьбу прокуроров во время аттестации.

"Сам факт делегирования указанных выше лиц в состав кадровой комиссии посольством иностранного государства, которое является проводником политики своего государства, нивелирует статус таких лиц как политически нейтральных, поскольку по сути они являются проводниками интересов иностранного государства, иностранных организаций. Это является вмешательством в суверенное право Украины на самостоятельное формирование органов власти", - заключил суд.

Это громкое решение суда принято в процессе передачи под полный контроль Запада судебной и антикоррупционной системы. Судебная ветвь власти фактически взбунтовалась против того, чтобы иностранцы заправляли судебной системой. Летом по требованию Запада президент Владимир Зеленский ввел в кадровые органы судебной власти "международных экспертов", то есть смотрящих от западных стран, которые и принимают окончательные решения. По этому поводу Верховный суд обратился в Конституционный суд. В лице Верховного суда украинские судьи выразили протест тому, что их пытаются убрать, заменив абсолютно послушными западным посольствам фигурами. При этом глава Верховного суда ушла в отставку.

Напомним, уже два года, как на Украине нормально не работает Конституционный суд, с которым воюет Зеленский, требующий под предлогом обновления распустить его и набрать туда тех, кого рекомендуют западные "смотрящие".

На прошлой неделе и.о главы Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий заявил, что идея пустить иностранцев для контроля за украинскими судами "граничит с потерей государственного суверенитета".

"Если бы вы пришли в английский суд, а там решение принимались бы гражданами Украины, корона Британской империи разрешила бы это? Большие сомнения. А Украина это позволила", - подчеркнул Маловацкий.

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Неожиданный бунт на Украине: суд обвинил власть в сдаче суверенитета Западу

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Теги: украина, суд, иностранцы, суверенитет



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