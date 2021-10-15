15 Октября 2021
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Общество В России Москва
больница, красная зона, врач, коронавирус (2020) | Фото: Пресс-служба ЦВО

Собянин: В Москве значительный рост ковида – 20-30% в неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин считает темпы роста заболеваемости коронавирусом в столице очень высокими.

"В Москве, к сожалению, наблюдается значительный рост ковида, в неделю по 20-30%", — сообщил глава города журналистам во время посещения центра вакцинации в ГУМе.

Накануне глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о "высочайшей нагрузке" на российские поликлиники и больницы из-за коронавируса – в данный момент в стране болеет COVID-19 более 1 млн человек.

"Хочу сказать, что даже сегодня у нас более 1,1 млн пациентов находятся на лечении. Это высочайшая нагрузка и на амбулаторную, и на стационарную систему", - заявил Мурашко, выступая на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

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Собянин: В Москве значительный рост ковида – 20-30% в неделю

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Теги: сергей собянин, заболеваемость, прирост, коронавирус



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