Собянин: В Москве значительный рост ковида – 20-30% в неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин считает темпы роста заболеваемости коронавирусом в столице очень высокими.

"В Москве, к сожалению, наблюдается значительный рост ковида, в неделю по 20-30%", — сообщил глава города журналистам во время посещения центра вакцинации в ГУМе.

Накануне глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о "высочайшей нагрузке" на российские поликлиники и больницы из-за коронавируса – в данный момент в стране болеет COVID-19 более 1 млн человек.

"Хочу сказать, что даже сегодня у нас более 1,1 млн пациентов находятся на лечении. Это высочайшая нагрузка и на амбулаторную, и на стационарную систему", - заявил Мурашко, выступая на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.