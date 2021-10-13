13 Октября 2021
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олег кувшинников, губернатор, вологодская область (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

"Не верьте антипрививочникам – это просто вредители" – вологодский губернатор

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников обратился с эмоциональным высказыванием к противникам вакцинации от коронавируса.

В соцсетях он опубликовал комментарий по поводу псевдоисследований антипрививочников. "Я призываю антипривиочников, которые развязали вакханалию в соцсетях, посмотреть в глаза тем, кто потерял своих близких. Прекратите заниматься псевдо, лженаучными исследованиями, которые гуляют по интернету. Наша российская прививка абсолютно безопасна", - заявил губернатор.

Он отметил, что медики в стране и в Вологодской области в частности не справляются с потоком больных, а морги не успевают выдавать родственникам тела умерших.

"Не верьте людям, которые против прививки, здоровья, коллективного иммунитета. Это просто вредители", - добавил глава региона.

Напомним, сегодня в Росси снова зарегистрирована рекордная суточная смертность от коронавируса – 984 случая. По данным столичной мэрии, каждый девятый пенсионер, заболевший коронавирусом, умирает.

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"Не верьте антипрививочникам – это просто вредители" – вологодский губернатор

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Теги: антипрививочники, олег кувшинников, вакцинация



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