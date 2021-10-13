В Челябинске начальника отдела УралГУФК подозревают в получении взятки

В Челябинской области начальник одного из отделов Уральского государственного университета физической культуры подозревается в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что в декабре прошлого года подозреваемый получил более 100 тыс. руб. от директора коммерческой организации за подписания акта выполненных работ, которые в этот момент не были закончены.

Сотрудник вуза признал вину. В ближайшее время ему изберут меру пресечения и предъявят обвинение.