Не трущобы, а дома, "ограниченно годные для проживания": Минстрой ввел новую категорию жилья

Минстрой России ввел новую категорию жилого фонда – "дома, ограниченно годные для проживания". Также утверждены критерии отнесения к такому классу.

Согласно документу, жилые здания, где есть крен, дефекты или повреждения, свидетельствующие о снижении несущей способности, могут относиться к категории "в ограниченно работоспособном техническом состоянии". Это означает, что в них можно жить, но только при условии постоянного мониторинга технического состояния, а при необходимости — усилении или восстановлении конструкций, передает РБК.

Для отнесения жилья к такому классу региональная межведомственная комиссия должна зафиксировать отсутствие рисков внезапного обрушения, опрокидывания или потери устойчивости.

Подать заявку на проверку могут сами собственники и наниматели квартир в этих домах, региональные и муниципальные власти. Жильцы смогут подать заявление на проверку на портале Госуслуг.