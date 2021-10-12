12 Октября 2021
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Общество Москва
Денис Проценко (2021) | Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Главврач ковидной больницы в Коммунарке: "Вирус снова перешел в наступление"

Главврач столичной больницы №40 (коронавирусная больница в Коммунарке) Денис Проценко сообщил о "стремительном наполнении пациентами" его учреждения.

"Непростая ситуация в реанимационных отделениях – большое количество больных. Было понятно, что с началом учебного года, окончанием периода отпусков и традиционным осенним подъёмом инфекционных заболеваний ситуация с коронавирусом будет обостряться", - пишет Проценко в своем Telegram-канале.

Он считает, что причина нового подъема заболеваемости в слишком малом количестве привитых от коронавируса.

"Единственный выход вижу в ранней диагностике заболевания, чтобы можно было оперативно прерывать цепочки заражений. Считаю, что правительство Москвы идёт правильным и единственно возможным путём – организует бесплатные тестирования экспресс-тестами. Особенно важно вести тестирование в школах, ведь дети часто болеют в лёгкой форме и бессимптомно, но могут легко заразить своих родителей или бабушек с дедушками, среди которых самая высокая смертность. Сейчас тест-системы вполне информативны и позволяют оперативно получать  информацию о возможном наличии вируса у человека", - пишет главврач.

При этом он считает, что "единственный путь подготовить свой организм ко встрече с вирусом – это вакцинация". "Можете сомневаться на этот счёт. Но "красная зона" нашей Коммунарки сомнений не оставляет, вирус снова перешёл в наступление", - заключает Проценко.

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Главврач ковидной больницы в Коммунарке: "Вирус снова перешел в наступление"

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Теги: денис проценко, коронавирус, четвертая волна, заболеваемость, вакцинация



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