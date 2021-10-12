"Мирные жители" разработали сайт для удобного знакомства с Генпланом Екатеринбурга до 2025 года

Движение "Мирные жители" разработало сайт, подробно рассказывающий об изменениях, которые могут быть внесены в Генеральный план Екатеринбурга. Таким образом жители города могут принять участие в общественных обсуждениях с полным пониманием того, как может измениться уральская столица до 2025 и 2045 годов.

Напомним, что проект опубликован на сайте мэрии, а заявки со своими замечаниями идеями и предложениями можно подать до 19 октября (вторник).

"Поскольку первый этап предполагал лишь технические изменения генплана до 2025 года, такие, как отображение на схеме объектов местного значения (ОМЗ), широкое публичное обсуждение с горожанами и экспертами не проводилось. Однако после публикации материалов оказалось, что генплан не только приводится в соответствие с законодательством, но в него вносится множество фактических изменений: меняются функциональные зоны, а многие изменения переносятся в генплан из правил землепользования и застройки (ПЗЗ), которые утверждены с нарушением текущего генплана", - говорится на сайте.

Общественники представили горожанам карты инфраструктуры, функционального зонирования и рассказали, как найти изменения в генплане и принять участие в общественных обсуждениях. Также напомним, что на данный момент корректируется только генплан до 2025 года, а по документам до 2045 года пока ведется только разработка.