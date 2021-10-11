11 Октября 2021
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Политика В России Москва
Андрей Клишас (2020) | Фото: council.gov.ru

Московский вариант ДЭГ в существующем варианте не может быть продлен - сенатор

В Совете Федерации не считают, что московский эксперимент с дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) может быть продлен. В нынешнем виде закон-эксперимент должен быть отменен после истечения сроков своего действия, заявил глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Я не считаю, что 152-й федеральный закон о проведении электронного голосования в Москве может быть продлен в таком виде после истечения сроков его действия. Ситуация требует дополнительной серьёзной проработки совместно с ЦИК России", - цитирует сенатора РИА Новости.

Впрочем, он и не будет продлен: хотя ЦИК удовлетворен тем, как прошло дистанционное электронное голосование в Москве, столичная система не будет в дальнейшем применяться на федеральных выборах и распространяться на другие регионы, заявила на оглашении окончательных результатов госдумской кампании председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"ЦИК, скорее всего, не будет применять московскую платформу для онлайн-голосования в будущем", - заявила председатель Центризбиркома.

Она добавила, что в федеральной системе не будет применяться опция отложенного голосования (возможность переголосовать), которая применялась в Москве.

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Московский вариант ДЭГ в существующем варианте не может быть продлен - сенатор

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Теги: дистанционное голосование, андрей клишас, цик



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