Московский вариант ДЭГ в существующем варианте не может быть продлен - сенатор

В Совете Федерации не считают, что московский эксперимент с дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) может быть продлен. В нынешнем виде закон-эксперимент должен быть отменен после истечения сроков своего действия, заявил глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Я не считаю, что 152-й федеральный закон о проведении электронного голосования в Москве может быть продлен в таком виде после истечения сроков его действия. Ситуация требует дополнительной серьёзной проработки совместно с ЦИК России", - цитирует сенатора РИА Новости.

Впрочем, он и не будет продлен: хотя ЦИК удовлетворен тем, как прошло дистанционное электронное голосование в Москве, столичная система не будет в дальнейшем применяться на федеральных выборах и распространяться на другие регионы, заявила на оглашении окончательных результатов госдумской кампании председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"ЦИК, скорее всего, не будет применять московскую платформу для онлайн-голосования в будущем", - заявила председатель Центризбиркома.

Она добавила, что в федеральной системе не будет применяться опция отложенного голосования (возможность переголосовать), которая применялась в Москве.