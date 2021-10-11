11 Октября 2021
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Почтовые маркированные конверты, выпущенные в честь 85-летия Уралвагонзавода (2021) | Фото: uralvagonzavod.ru

В почтовое обращение вышли маркированные конверты, выпущенные в честь 85-летия Уралвагонзавода

В почтовые отделения Свердловской области поступили маркированные конверты, выпущенные в честь юбилея Уралвагонзавода (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех), которому 11 октября исполнилось 85 лет.

Как сообщили в пресс-службе УВЗ, конверты с изображением единственного в мире танка третьего послевоенного поколения Т-14 на платформе "Армата" выпущены тиражом в 1 млн экземпляров. Помимо "Арматы" на конверте представлены шесть государственных наград Уралвагонзавода времён СССР.

Уточняется, что конверты с литерой "А" предназначены для отправки простого письма в любую точку Российской Федерации (для отправки письма за границу потребуются дополнительные марки).

Почтовые маркированные конверты, выпущенные в честь 85-летия Уралвагонзавода(2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

Добавим также, что в августе этого года в обращение вышли почтовые марки серии "История отечественного танкостроения" с изображением четырёх танков производства тагильского завода.

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В почтовое обращение вышли маркированные конверты, выпущенные в честь 85-летия Уралвагонзавода

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Теги: Уралвагонзавод, 85 лет, юбилей, почта, конверты



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