18 Января 2021
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нож кровь (2016) | Фото: В.Н. Горелых

В Миассе пьяная школьница ударила ножом друга

В Миассе 14-летняя школьница ударила ножом своего 16-летнего друга. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел вечером 15 января в квартире одного из домов машгородка.

Как сообщает портал Newsmiass со ссылкой на руководителя следственного отдела по Миассу СУ СКР области Анатолия Селиверстова, школьница выпивала со своим другом. Между ними произошла ссора на почве ревности, девочка схватила нож и пырнула подростка в живот.

Пострадавшего доставили в больницу. Врачи своевременно оказали ему помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Школьница находится под подпиской о невыезде.

Известно, что девочка ранее состояла на учете и систематически пропускала занятия в школе.

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В Миассе пьяная школьница ударила ножом друга

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Теги: школьница, уголовное дело, подросток, нож,



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