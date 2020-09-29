В Барнауле прошел митинг против дистанционно-цифрового образования

В Барнауле состоялся небольшой согласованный митинг против дистанционно-цифрового образования, сообщает "Красная весна".

Как сообщало Накануне.RU, с 1 сентября в 14 регионах России запущена "Цифровая образовательная среда" (ЦОС) - проект, собравший рекордное количество негативных отзывов на правительственном портале нормативных правовых актов. Алтайский край вошел в список регионов, где начался этот эксперимент над детьми.

В акции приняли участие около сотни родителей. Один из организаторов митинга Наталья Бакурова заявила, что вслед за платными садиками и медициной настала очередь системы образования, люди объявлены новой нефтью, а дети - уже чуть ли не собственность государства.

"Я не хочу, чтобы мой ребенок смотрел в монитор на говорящую голову", - заявила мать троих детей Светлана Кербер.

"Дети вынуждены часами сидеть за монитором, поскольку их лишили физической активности, нормального общения. Появляется цифровая зависимость, которая ведет к изменению в развитии мозга", - сказала мать двоих детей Екатерина Мельникова.

Бакурова сообщила, что барнаульская школа №132 опубликовала на своем сайте угрозу родителям, что за отказ от "дистанта" администрация будет доносить в органы опеки.

Министр образования края Максим Костенко говорил, что ЦОС направлена прежде всего на обеспечение школ новой компьютерной техникой и высокоскоростным доступом в интернет и "ни о каком дистанционном образовании речи не идет".

Однако в приказе Минпросвета "Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды" от 2 декабря 2019 года ясно говорится, что ЦОС – это " реализация образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий с учетом функционирования электронной информационно-образовательной среды". То есть ЦОС - это легализация дистанционного режима под видом.

При этом в нормативных актах ни федерального, ни регионального уровня нет четкого указания о бесплатности внедряемых технологий.

"Создается возможность по ограничению для детей доступа к знаниям в зависимости от толщины кошелька родителей", - говорится на сайте краевого отделения КПРФ.

Напомним, 93% россиян считают, что детям лучше учиться очно, а не дистанционно. Также на заседании в Общественной палате РФ общественность выступила категорически против дистанционно-цифрового образования, однако на сайте ОП это не освещалось.