01 Октября 2020
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Политика В России Москва
Сергей Удальцов (2018) | Фото: Накануне.RU

Власти Москвы согласовали первый посткарантинный митинг – "Левый фронт"

Московские власти согласовали проведение 4 июля митинга, посвященного итогам голосования по поправкам в Конституцию. Акция, организатором которой выступает "Левый фронт", пройдет под лозунгом "Мы не голосовали за обнуление Путина!". Она начнется в 13 часов мск в парке "Сокольники", сообщили в пресс-службе движения.

"Согласованное количество участников акции – до одной тысячи человек (с учетом соблюдения социальной дистанции). Это будет первый политический митинг в Москве после самоизоляции, связанной с коронавирусом. На митинг планируется собрать противников узурпации власти и "обнуления" президентских сроков Владимира Путина, которые не голосовали за поправки в Конституцию на "плебисците" 1 июля, чтобы обсудить итоги прошедшего голосования. Также участники акции потребуют изменения социально-экономического курса развития страны в интересах большинства населения, а также выступят против политических репрессий и преследования оппозиции", - говорится в сообщении "Левого фронта".

Между тем, РИА Новости со ссылкой на московские власти сообщает, что в проведении митинга было отказано из-за запрета на массовые мероприятия.

Стоит отметить, что организаторы изначально хотели провести митинг в центре города и подавали именно такую заявку, но власти предложили перенести акцию в "Сокольники" по "надуманным причинам", считают в "Левом фронте".

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Власти Москвы согласовали первый посткарантинный митинг – "Левый фронт"

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Теги: митинг, поправки в конституцию, левый фронт, обнуление



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Развитие сюжета:

Ранее 26.06.2020 16:02 Мск СМИ: Власти Москвы опровергли информацию о согласовании митинга 4 июля

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