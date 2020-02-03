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Политика Курганская область Уральский ФО В России
ильтяков александр владимирович депутат гд рф (2013) | Фото: Накануне.RU

"Единоросс" поддержал упоминание Бога в Конституции: "Нужно готовить себя к последующей жизни"

Депутат Госдумы из фракции "Единая Россия" Александр Ильтяков, избранный от Курганской области, прокомментировал предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла внести веру в Бога в Конституцию Российской Федерации. По словам Александра Ильтякова, инициатива интересная, а сама вера не только объединит общество, но и укажет цель нашей стране.

"В Конституции РФ написано, что ни одна идеология не может устанавливаться обязательной, но, как вы понимаете, без идеи никакое государство, никакое дело априори не может развиваться", - заявил Накануне.RU депутат Госдумы.

Депутат также ссылается на высказывание римского философа-стоика, поэта и государственного деятеля Луция Анней Сенека. Перефразировав слова философа, он говорит: "Если корабль, который не имеет цели, находится в огромном океане, то он никогда не причалит к пристани, к которой желает прийти. Тогда возникает вопрос: "Куда идет наша страна?" Особенно, если у нас нет сформированных цели и ценностей, пусть последние и прописаны в Конституции. Но все-таки православие - это идея. Идея обожествить человека, стать лучше, стать чище. Не выстроить рай на земле, а именно подготовить себя к последующей жизни. Подготовить себя к тому, чтобы было не стыдно за свою жизнь, так сказать".

По мнению Александра Ильтякова, сама идея православия не противоречит Конституции, да и "атеистов в стране нет", как процитировал депутат известную фразу: "Нет атеистов в окопе, когда летят пули".

"Не идет речи о том, чтобы перекрасить всех в православие, идет речь об идеологии. Вообще, направление мысли правильное: мы должны получить идею. А в чем она заключается? Что наше общество может объединить? Здесь немало будет копий сломано, потому что если мы скажем, что эта цель - православие, мы "пощекочем усы самого дьявола". Этим можно вызвать огонь всего мира на себя. Мы и так, как единственное правословоисповедующее государство, вызываем огонь агрессии в свою сторону", - заявил Александр Ильтяков.

Он напоминает, что в прошлом году было построено больше церквей, чем школ, но, "когда будут запросы на школы, тогда и будем строить школы". "А если обратиться к нашим предкам, в частности в Курганской области, то по данной территории брошено около 137 храмов, которые являются памятниками архитектуры Курганской области. То есть, мы даже такого количества храмов не построили сейчас, сколько было раньше. Вы понимаете, насколько мы слабы по отношению к нашим предкам?" - говорит парламентарий.

Как заявляет депутат Госдумы РФ, школы в стране строить не для кого, потому что никто не рожает. А не рожает, потому что никто в стране не верит в свою нацию. По его словам, мы ищем выходы из сложившейся ситуации: власти выделяют маткапитал 466 тыс.руб. за первого ребенка, 660 тыс. - за второго, ипотечное покрытие в 450 тыс. руб, и много чего еще. А сделано это все для того, чтобы наполнить нашу территорию. "Не заполним мы, заполнят другие и мы, как страна, сломаемся", - комментирует депутат.

"У людей есть запрос на веру. Люди хватаются за эту последнюю соломинку, говорят: "Господи, спаси ты нас, дураков, вразуми ты нас, в конце концов!" То есть люди пришли к последней опоре, обращаются к последней инстанции, а больше никто не спасет. Но при всем при этом, как говорится, Господь Бог отвечает: "Я бы и помог, только пусть лотерейный билет купят". Мы сами должны много трудиться, уповая на Господа Бога, просить милости, и он даст. Как отец любящий, а какой отец не любит своего ребенка? Нет таких родителей".

Как считает Александр Ильтяков, дело не в РПЦ, дело в идее, и главное понять, чем должно быть объединено и сформировано общество. Однако в том, примет ли инициативу патриарха большинство парламентариев, депутат не уверен. Уверен он только в том, что не боится "огня в свою сторону" и при возможности с удовольствием поддержит законопроект.

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"Единоросс" поддержал упоминание Бога в Конституции: "Нужно готовить себя к последующей жизни"

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Теги: Александр Ильтяков, бог в конституции, поправки в конституцию



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