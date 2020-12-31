Рубль за год подешевел к долару на 16,7% и на 24,1% - к евро

Рубль за год подешевел к долару на 16,7% и на 24,1% - к евро.

По данным на момент закрытия последнего торгового дня Мосбиржи, доллар стоил 74,42 руб., евро 91,52 руб.

На закрытии 2019 года доллар стоил 61,99 руб., пик 2020 года был зафиксирован в марте — 81,97 руб. (+32,2%). Евро в конце 2019 года был на уровне 69,47 руб., годовой пик был в ноябре, когда евро подорожал на 35,5%, до 94,14 руб.

Согласно опросу банка "Открытие", результаты которого приводит Коммерсант, больше половины россиян не надеются на укрепление рубля в 2021 году, противоположного мнения придерживается только каждый пятый респондент.