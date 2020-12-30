30 Декабря 2020
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Политика За рубежом
Лондон, Англия, Великобритания (2017) | Фото: mirvkartinkah.ru

ЕС и Великобритания подписали соглашение об отношениях после "Брексита"

Великобритания и ЕС сегодня утром подписали соглашение о торговле и сотрудничестве после выхода королевства из ЕС. Об этом написал в "Твиттер" глава Евросовета Шарль Мишель.

Соглашение должно быть доставлено в Лондон и подписано премьер-министром Борисом Джонсоном, после чего с 1 января оно начнет действовать в режиме временного применения, так как ратифицировать его парламентами до конца года уже невозможно.

Всего подписано три документа: соглашение по торговле и сотрудничеству, соглашение о процедурах по обмену и защите конфиденциальной информации, а также соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.

Мишель считает, что ЕС продемонстрировал "беспрецедентный уровень единства".

Само соглашение было достигнуто 24 декабря. Так, отныне для длительных поездок (более 90 дней) понадобятся визы. Британия будет осуществляться таможенный контроль, хотя сохранится беспошлинная торговля товарами. Также Лондон получит полную автономию во внешней политике и политике санкций.

Джонсон в своем обращении к британцам заявил, что "все, что было обещано на референдуме 2016 года, реализовано в этой сделке, мы вернули себе контроль над нашими деньгами, границами, законами, торговлей и нашими рыболовными водами".

Напомним, завтра Великобритания окончательно выйдет из ЕС. Формально это произошло еще в начале года, но законы ЕС продолжали распространяться на территорию королевства. Завтра это уйдет в прошлое.

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ЕС и Великобритания подписали соглашение об отношениях после "Брексита"

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Теги: Великобритания, ЕС, Брексит



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