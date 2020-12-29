29 Декабря 2020
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Общество В России Москва
россияне, прибывшие из Китая в Благовещенск (2020) | Фото: amurobl.ru

Максимальное с 1991 года количество россиян назвало уходящий 2020-й более сложным, чем предыдущий

Впервые с 1991 года 88% россиян назвали уходящий год более трудным для страны, чем предыдущий. 65% сочли этот год более тяжелым, чем предыдущий, и лично для себя и своей семьи – это самый высокий показатель с 1998 года, сообщает "Левада-центр" об итогах предновогоднего исследования.

Половина респондентов назвала 2020 год плохим или очень плохим, хорошим – лишь 10%. Это рекордный показатель с конца 90-х годов. Для сравнения год назад лишь 15% назвали уходящий год плохим, а 18% – хорошим.

Интересно, что примерно одинаковое количество наших соотечественников в целом считают минувший год удачным и неудачным (44% и 47% соответственно). В прошлом году соотношение было 61% против 29% в пользу тех, у кого год удался.

Россияне отмечают ухудшение в таких сферах как общий уровень жизни (64%), работа образовательных учреждений (60%), работа медучреждений (57%), возможность хорошо зарабатывать (59%).

В то же время в таких областях как работа правоохранительных органов, работа СМИ, межнациональные отношения, влияние людей на государственные дела, личная безопасность, справедливость распределения материальных благ, возможность свободно высказывать своё мнение большинство россиян не увидели значимых изменений.

Опрос проведен 18-20 декабря 2020 года по репрезентативной выборке населения России объемом 1609 человек в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью (CATI) по случайной двухосновной выборке (RDD) номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 2,4%. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.

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Максимальное с 1991 года количество россиян назвало уходящий 2020-й более сложным, чем предыдущий

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Теги: россияне, опрос, итоги года



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