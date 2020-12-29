29 Декабря 2020
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Общество В России Москва
госуслуги (2019) | Фото:Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России

С января паспорт вакцинированного от коронавируса автоматически будет выдавать портал госуслуг – Минздрав

Начиная с января 2021 года, россияне смогут автоматически получать паспорт вакцинированного на портале госуслуг.

"Мы планируем, что в январе на сайте госуслуг будет доступна возможность в том числе получить паспорт вакцинированного в автоматическом режиме, войдя в свой личный кабинет", - заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко на заседании правительственного координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Министр отметил, что более 500 тыс. доз вакцины "Спутник V" уже поступило в регионы за последние три недели.

По словам Мурашко, уже работает ресурс по внесению данных о пациентах, получивших вакцину от COVID-19.

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С января паспорт вакцинированного от коронавируса автоматически будет выдавать портал госуслуг – Минздрав

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Теги: прививка от коронавируса, паспорт вакцинированного, михаил мурашко, минздрав



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