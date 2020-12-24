Saxo Bank сообщил о возможном падении цен на нефть из-за мутации COVID-19

Saxo Bank считает, что появление более заразного штамма COVID-19 может привести к падению цен на нефть.

Среди главной причины - возможные новые локдауны. Так, к вечеру 23 декабря нефть марки Brent торговалась по $51 за баррель.

Отмечается, что краткосрочная перспектива для нефти ухудшилась. Saxo Bank не исключает, что нефть подешевеет на 10%, до $46 за баррель, прежде чем найдет поддержку, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, что мировой спрос на нефть в следующем году оценивается в 95,89 млн баррелей в сутки, считает Организация стран—экспортеров нефти (ОПЕК).

Ранее ОПЕК предполагала, что данный показатель составит 96,26 млн баррелей в сутки. Организация также снизила прогноз добычи жидких углеводородов в России до 10,24 млн баррелей в сутки в 2021 году.