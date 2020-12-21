В ОП предложили ввести продуктовые карточки и соцпитание для малоимущих

Председатель комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина считает, что в России нужно ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих.

Предложение прозвучало после того, как президент России Владимир Путин обратил внимание на подорожание базовых продуктов питания.

По словам Оглоблиной, ввести такие меры необходимо, поскольку заморозка предельных цен на продукты действует ограниченное время, после чего цены "снова будет диктовать рынок", передает РИА Новости.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин раскритиковал работу правительства из-за роста цен на продукты в рознице. Правительству было поручено разработать меры для снижения стоимости ключевых продуктов питания.

В итоге кабмин объявил о ряде шагов, направленных на нерыночное сдерживание цен на социально значимые продукты. Цены будут фиксировать соглашениями производителей и продавцов, повышением вывозных пошлин и предоставлением прямых субсидий и льготных кредитов аграриям и перерабатывающей промышленности.