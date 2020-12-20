В Якутии нашли отработанные блоки ракеты-носителя "Союз-2.1б"

В Зейском районе Якутии найдены два отработанных блока первой ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б". Все фрагменты обнаружены в пределах границы выделенного района падения, сообщили Накануне.RU в "Роскосмосе".

В районе падения второй ступени в Кобяйском улусе Якутии также обнаружена упавшая вторая ступень носителя. Во всех районах поисковые работы идут на вертолётах Ми-8. В местах обнаружения фрагментов и мониторинговых точках выполняется отбор проб снега. Одновременно проведены замеры гамма-излучения. По результатам экспресс-тестов аномальных отклонений не зафиксировано.

Из-за удалённости районов падения и большого объёма работ транспортировка фрагментов на космодром состоится в 2021 г.