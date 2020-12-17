"Покажите на улице этот жест полицейскому": в Свердловском УФАС разобрали скандальный ролик застройщика

В четверг комиссия Свердловского УФАС России рассматривала дело о возможном нарушении законодательства о рекламе в отношении екатеринбургской компании-застройщика "Брусника".

Напомним, речь идет о рекламном ролике "Потому что Брусника". Посмотревший его уральский режиссер документального кино и журналист Роберт Карапетян задался вопросом, можно ли в видео несовершеннолетней девочке демонстрировать неприличный жест – вытянутый средний палец. Он обратился с запросом в Федеральную антимонопольную службу. В итоге ФАС возбудила дело по признакам нарушения законодательства о рекламе.

Как заявила на сегодняшнем заседании представитель застройщика, "Брусника" не является производителем данного ролика и упоминается в нем всего 1,5 секунды, и то в самом конце. По ее словам, видео несет "социально-культурную функцию" – в нем показаны обычные пятиэтажки с отсутствием площадок, в результате чего "дети вынуждены бить мячи о стену".

"Мы хотели обратить внимание взрослого населения на условия обитания детей в городе. А среда обитания формирует культурный уровень восприятия. Мы обращаем внимание властей, что следует регулировать данную область, как застройщикам вводить в эксплуатацию дома. Наш посыл был именно об этом – обратить внимание на проблему пребывания детей на улице", - заявила представитель "Брусники".

Она добавила, что в видео не показана ни одна квартира, а показана "среда, типичная для города России". По ее словам, в ролике нет товаров, произведенных "Брусникой", а потому он не может расцениваться, как реклама.

Что касается жеста, показанного ребенком, в компании отметили, что он выражает "неприятие происходящего".

"В некоторых зарубежных фильмах его показывают обидчикам. Мы Россия, а не Америка, но в нашу культурную среду пришло много чего американского. И твердо говорить, что девочка показала жест, означающий что-то неприличное, на наш взгляд, нет оснований. Она показывает другой жест, высказывает свое неприятие к тем домам, из которых она уезжает", - заявила представитель застройщика, добавив, что жест не ставил цели никого оскорбить.

Она призвала обратиться к профессионалам, которые смогли бы определить, является ли он оскорбительным или непристойным. В ответ один из членов комиссии предложил ответчикам подойти к полицейскому на улице и показать ему этот жест.

"Назовем это антимонопольным экспериментом", - заявил сотрудник УФАС. В ответ представители застройщика выразили уверенность, что полицейский "сильно удивится".

В "Бруснике" настаивали, что в ролике участвовали актеры, которые получают вознаграждение, а не обычные граждане.

"Есть основания говорить об отсутствии состава и события правонарушения", - заявила представитель застройщика.

Посовещавшись, комиссия УФАС отложила рассмотрение для исследования дополнительных сведений и привлечения к рассмотрению новых лиц – производителей данного ролика. Следующее заседание состоится уже в январе следующего года. Его дата будет определена позже.