25 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Кадр из рекламного ролика &quot;Брусники&quot; (2020) | Фото: Ютуб-канал &quot;Брусника&quot;

Ролик екатеринбургского застройщика с показывающей неприличный жест девочкой "оценили" в ФАС

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело после появления рекламного ролика екатеринбургской компании-застройщика "Брусника". Об этом сообщил уральский режиссер документального кино и журналист Роберт Карапетян.

Как написал он в своем Facebook, ему стало интересно, можно ли в рекламном ролике несовершеннолетней девочке демонстрировать неприличный жест – вытянутый средний палец.

"Обратился с редакционным запросом в Федеральную антимонопольную службу. И пришел ответ (определение) аж на восьми страницах, почему так делать нельзя", - рассказал Карапетян.

Кадр из рекламного ролика "Брусники"(2020)|Фото: Ютуб-канал "Брусника"

По его словам, в итоге ФАС возбудила дело по признакам нарушения законодательства о рекламе. Оно будет рассматриваться 17 декабря этого года.

Напомним, ранее суд обязал "Бруснику" выплатить около полумиллиона рублей жительнице новостройки за черную плесень в ее квартире.

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Ролик екатеринбургского застройщика с показывающей неприличный жест девочкой "оценили" в ФАС

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Теги: застройщик, девочка, ролик, ФАС



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