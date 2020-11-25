Ролик екатеринбургского застройщика с показывающей неприличный жест девочкой "оценили" в ФАС

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело после появления рекламного ролика екатеринбургской компании-застройщика "Брусника". Об этом сообщил уральский режиссер документального кино и журналист Роберт Карапетян.

Как написал он в своем Facebook, ему стало интересно, можно ли в рекламном ролике несовершеннолетней девочке демонстрировать неприличный жест – вытянутый средний палец.

"Обратился с редакционным запросом в Федеральную антимонопольную службу. И пришел ответ (определение) аж на восьми страницах, почему так делать нельзя", - рассказал Карапетян.

По его словам, в итоге ФАС возбудила дело по признакам нарушения законодательства о рекламе. Оно будет рассматриваться 17 декабря этого года.

Напомним, ранее суд обязал "Бруснику" выплатить около полумиллиона рублей жительнице новостройки за черную плесень в ее квартире.