15 Декабря 2020
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Политика Курганская область
Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

Мошенники пытаются «устроить» курганских чиновников на должность замгубернатора

В Курганской области участились случаи телефонного мошенничества «с особой изощренностью». Предпринимателей и госслужащих обзванивают злоумышленники, представляются помощниками федеральных министров и сообщают, что их кандидатура согласована на должность заместителя губернатора.

Как сообщает региональный оперативный штаб, для того, чтобы «устроиться» на должность замгубернатора, нужно перевести на счет злоумышленников круглую сумму.

«За последнее время такие звонки поступили уже трем членам правительства Курганской области», - говорится в сообщении оперштаба.

Также мошенники звонят директорам крупных курганских компаний и от имени одного из заместителей губернатора просят оказать благотворительную помощь на различные цели. 

«В правительстве Курганской области официально заявляют, что не имеют отношения к этим звонкам. В случае, если на ваш телефон поступил подобный звонок, не поддерживайте разговор, положите трубку», - отмечается в официальном сообщении зауральских властей.

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Мошенники пытаются «устроить» курганских чиновников на должность замгубернатора

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