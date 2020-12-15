15 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
креков павел владимирович заместитель губернатора свердловской области (2017) | Фото: Накануне.ru

"Бог вам судья": Креков ответил свердловчанам, не желающим вакцинироваться от COVID-19

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков ответил работникам детских садов и школ, не желающих вакцинироваться против коронавирусной инфекции. По его словам, вакцинация – дело добровольное, однако, по его словам, не совсем понятна позиция граждан, работающих с детьми и сознающих все риска.

"Принудительной вакцинации от коронавируса нет. Если человек не хочет делать прививку, не нужно его принуждать, он может этого и не делать, никаких санкций за это не будет. Но тут следует убедить. И это уже  зависит от силы убеждения. Так, нужно думать о пожилых  родителях, о соседях и тех, кто рядом. Если вы, несмотря на риски, не хотите вакцинироваться – Бог вам судья", - заявил замгубернатора.

Напомним, что ранее Павел Креков также сообщил, что школьников Свердловской области, которые обучаются в дистанционном режиме, пока не будут возвращать обратно в классы из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, был проведен анализ эпидситуации, и за предпоследнюю неделю отмечен рост заболеваемости среди школьников старшего звена – то есть тех, которые ходят на занятия

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"Бог вам судья": Креков ответил свердловчанам, не желающим вакцинироваться от COVID-19

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Теги: Павел Креков, коронавирус, вакцинация



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