Мишустин назначил Новака куратором "Газпрома" и "Роснефти"

Михаил Мишустин перераспределил между своими заместителями курируемые госпредприятия. Недавно у него появился новый заместитель по топливно-энергетическому комплексу, им стал экс-министр энергетики Александр Новак. Ему достались все энергетические и добывающие компании: "Газпром", "Роснефть", "Транснефть", "Роснефтегаз", "Зарубежнефть", "Россети", "ФСК ЕЭС", "Интер РАО", "СО ЕЭС", "Росзарубежнефть".

Курирующие вице-премьеры уполномочены утверждать директивы кабинета министров для представителей государства в этих компаниях.

Другие замы Мишустина тоже получили кураторство над новыми компаниями. Так, Алексей Оверчук будет отвечать за "Роскартографию", а Юрий Борисов - за Промсвязьбанк, Объединённую судостроительную корпорацию, ГЛОНАСС, "Оборонпромкомплекс", Центр технологии судостроения и судоремонта, концерн "Алмаз-Антей", корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", а также "Трансинжстрой".