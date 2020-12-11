11 Декабря 2020
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Политика В России Москва
Александр Новак, Алексей Текслер, (2020) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Мишустин назначил Новака куратором "Газпрома" и "Роснефти"

Михаил Мишустин перераспределил между своими заместителями курируемые госпредприятия. Недавно у него появился новый заместитель по топливно-энергетическому комплексу, им стал экс-министр энергетики Александр Новак. Ему достались все энергетические и добывающие компании: "Газпром", "Роснефть", "Транснефть", "Роснефтегаз", "Зарубежнефть", "Россети", "ФСК ЕЭС", "Интер РАО", "СО ЕЭС", "Росзарубежнефть".

Курирующие вице-премьеры уполномочены утверждать директивы кабинета министров для представителей государства в этих компаниях.

Другие замы Мишустина тоже получили кураторство над новыми компаниями. Так, Алексей Оверчук будет отвечать за "Роскартографию", а Юрий Борисов - за Промсвязьбанк, Объединённую судостроительную корпорацию, ГЛОНАСС, "Оборонпромкомплекс", Центр технологии судостроения и судоремонта, концерн "Алмаз-Антей", корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", а также "Трансинжстрой".

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Мишустин назначил Новака куратором "Газпрома" и "Роснефти"

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Теги: михаил мишустин, куратор, вице-премьер, александр новак



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