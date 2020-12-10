На Украине введут строгий карантин с 8 по 24 января

10 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (2020) | Фото: правительственный портал Украины

На Украине введут строгий карантин с 8 по 24 января

Кабмин Украины принял странное решение ввести в республике строгий карантин с 8 по 24 января. Странность решения в том, что оно объявлено за месяц до указанной даты и вряд ли будет иметь хоть какой-то эффект.
Читайте также:

Во время карантина будет запрещена работа: кафе, баров и ресторанов (кроме доставки или навынос), непродовольственных магазинов и рынков, кинотеатров и театров, спортклубов, бассейнов, ТРЦ, за исключением торговли продуктами питания, средствами гигиены, ветеринарными средствами. На каникулы уйдут все учебные заведения. Будут запрещены любые культурные, спортивные и массовые мероприятия.

Правда, в перечне есть исключения. Разрешат работать салонам красоты и парикмахерским по предварительной записи. Будет работать общественный транспорт, продуктовые магазины, аптеки, банки, почта. Не все ясно с гостиницами, что порождает опасения и подозрения предпринимателей.

Интересно, что на Новый год будут запрещены все массовые мероприятия. Елки будут, но без сцен. Рестораны и кафе смогут работать в новогоднюю ночь только до часу пополуночи.

В целом карантин на Украине продлен до конца зимы. Сейчас в стране выявляется по 10-15 тыс. случаев коронавируса в сутки. С учетом населения это примерно в два раза больше, чем в России. Всего было выявлено почти 900 тыс. случаев, 15 тыс. из заразившихся, по оперативным данным, умерли.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Украине введут строгий карантин с 8 по 24 января

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: украина, коронавирус, карантин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети