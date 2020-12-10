На Украине введут строгий карантин с 8 по 24 января

Кабмин Украины принял странное решение ввести в республике строгий карантин с 8 по 24 января. Странность решения в том, что оно объявлено за месяц до указанной даты и вряд ли будет иметь хоть какой-то эффект.

Во время карантина будет запрещена работа: кафе, баров и ресторанов (кроме доставки или навынос), непродовольственных магазинов и рынков, кинотеатров и театров, спортклубов, бассейнов, ТРЦ, за исключением торговли продуктами питания, средствами гигиены, ветеринарными средствами. На каникулы уйдут все учебные заведения. Будут запрещены любые культурные, спортивные и массовые мероприятия.

Правда, в перечне есть исключения. Разрешат работать салонам красоты и парикмахерским по предварительной записи. Будет работать общественный транспорт, продуктовые магазины, аптеки, банки, почта. Не все ясно с гостиницами, что порождает опасения и подозрения предпринимателей.

Интересно, что на Новый год будут запрещены все массовые мероприятия. Елки будут, но без сцен. Рестораны и кафе смогут работать в новогоднюю ночь только до часу пополуночи.

В целом карантин на Украине продлен до конца зимы. Сейчас в стране выявляется по 10-15 тыс. случаев коронавируса в сутки. С учетом населения это примерно в два раза больше, чем в России. Всего было выявлено почти 900 тыс. случаев, 15 тыс. из заразившихся, по оперативным данным, умерли.