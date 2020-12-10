Бывший топ-менеджера "Ростеха" задержана по подозрению в крупном мошенничестве

Суд в Москве отправил под домашний арест до 8 февраля экс-директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации "Ростех" Аллу Лалетину. Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает "Коммерсант", речь идет о хищении топ-менеджером средств во время работы в "Ростехе". Фабула дела пока не раскрывается.

Лалетина пришла в госкорпорацию в ноябре 2013 года. С октября 2015-го возглавляла направление правового обеспечения и корпоративного управления. В прошлом году покинула "Ростех".

В ноябре 2019 года Лалетина обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации против пользователя социальной сети "ВКонтакте", передает Regnum. Мужчина разместил в сети информацию о том, что руководитель департамента "Ростеха" якобы обвиняется в краже коллекционного вина.

По данным "Коммерсанта", эта скандальная история не связана с ведущимся расследованием. Издание сообщает, что несколько лет назад предприниматель Денис Михайлов, продавший дом на Рублевском шоссе Лалетиной, пытался отсудить у нее 2,8 млн рублей за коллекцию вина, хранившуюся в нем, но в иске ему было отказано.