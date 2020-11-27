27 543 случая коронавируса за сутки: антирекорд по заболеваемости в России и в Москве
За последние сутки в России выявлено 27 543 новых случая коронавируса в 85 регионах. Это рекордный показатель с начала эпидемии (показатель Москвы – тоже рекордный). Из них 22,6% не имели клинических проявлений болезни. Питер по-прежнему значительно опережает Подмосковье, а вот Свердловская область уже приближается к четвертому месту, на котром находится Нижегородчина (куда, кстати, накануне приезжал Владимир Путин).
Зафиксировано 496 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 682 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 215 533 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 38 558 летальных исходов, выздоровело 1 712 174 человека.
Вот как распределились новые случаи по регионам:
Москва - 7918
Санкт-Петербург - 3687
Московская область - 1058
Нижегородская область - 459
Свердловская область - 399
Республика Карелия - 388
Архангельская область - 361
Хабаровский край - 337
Красноярский край - 336
Воронежская область - 325
Ростовская область - 317
Пермский край - 298
Республика Коми - 283
Мурманская область - 275
Иркутская область - 275
Республика Бурятия - 265
Забайкальский край - 263
Вологодская область - 261
Саратовская область - 252
Челябинская область - 252
Ульяновская область - 248
Самарская область - 245
Волгоградская область - 242
Омская область - 240
Кировская область - 238
Приморский край - 233
Ставропольский край - 225
Алтайский край - 225
Республика Крым - 218
Республика Саха (Якутия) - 217
Ханты-Мансийский автономный округ - 211
Ленинградская область - 207
Тверская область - 204
Новгородская область - 200
Ямало-Ненецкий автономный округ - 199
Томская область - 198
Калининградская область - 190
Оренбургская область - 185
Ярославская область - 183
Республика Хакасия - 183
Новосибирская область - 181
Псковская область - 180
Кемеровская область - 175
Краснодарский край - 174
Удмуртская Республика - 169
Тюменская область - 169
Белгородская область - 164
Пензенская область - 160
Ивановская область - 158
Тульская область - 157
Курская область - 156
Амурская область - 156
Астраханская область - 151
Орловская область - 144
Брянская область - 141
Калужская область - 140
Республика Алтай - 140
Костромская область - 138
Республика Башкортостан - 137
Сахалинская область - 134
Владимирская область - 131
Смоленская область - 128
Республика Чувашия - 126
Липецкая область - 124
Тамбовская область - 122
Рязанская область - 121
Курганская область - 107
Республика Дагестан - 105
Республика Тыва - 104
Чеченская Республика - 101
Республика Калмыкия - 94
Кабардино-Балкарская Республика - 92
Карачаево-Черкесская Республика - 88
Республика Мордовия - 88
Республика Адыгея - 83
Республика Татарстан - 83
Республика Северная Осетия-Алания - 78
Республика Ингушетия - 77
Камчатский край - 73
Севастополь - 58
Республика Марий Эл - 53
Магаданская область - 42
Еврейская автономная область - 29
Чукотский автономный округ - 8
Ненецкий автономный округ - 4