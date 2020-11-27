27 Ноября 2020
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Общество В России Москва
медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

27 543 случая коронавируса за сутки: антирекорд по заболеваемости в России и в Москве

За последние сутки в России выявлено 27 543 новых случая коронавируса в 85 регионах. Это рекордный показатель с начала эпидемии (показатель Москвы – тоже рекордный). Из них 22,6% не имели клинических проявлений болезни. Питер по-прежнему значительно опережает Подмосковье, а вот Свердловская область уже приближается к четвертому месту, на котром находится Нижегородчина (куда, кстати, накануне приезжал Владимир Путин).

Зафиксировано 496 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 682 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 215 533 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 38 558 летальных исходов, выздоровело 1 712 174 человека.

Вот как распределились новые случаи по регионам:

Москва - 7918

Санкт-Петербург - 3687

Московская область - 1058

Нижегородская область - 459

Свердловская область - 399

Республика Карелия - 388

Архангельская область - 361

Хабаровский край - 337

Красноярский край - 336

Воронежская область - 325

Ростовская область - 317

Пермский край - 298

Республика Коми - 283

Мурманская область - 275

Иркутская область - 275

Республика Бурятия - 265

Забайкальский край - 263

Вологодская область - 261

Саратовская область - 252

Челябинская область - 252

Ульяновская область - 248

Самарская область - 245

Волгоградская область - 242

Омская область - 240

Кировская область - 238

Приморский край - 233

Ставропольский край - 225

Алтайский край - 225

Республика Крым - 218

Республика Саха (Якутия) - 217

Ханты-Мансийский автономный округ - 211

Ленинградская область - 207

Тверская область - 204

Новгородская область - 200

Ямало-Ненецкий автономный округ - 199

Томская область - 198

Калининградская область - 190

Оренбургская область - 185

Ярославская область - 183

Республика Хакасия - 183

Новосибирская область - 181

Псковская область - 180

Кемеровская область - 175

Краснодарский край - 174

Удмуртская Республика - 169

Тюменская область - 169

Белгородская область - 164

Пензенская область - 160

Ивановская область - 158

Тульская область - 157

Курская область - 156

Амурская область - 156

Астраханская область - 151

Орловская область - 144

Брянская область - 141

Калужская область - 140

Республика Алтай - 140

Костромская область - 138

Республика Башкортостан - 137

Сахалинская область - 134

Владимирская область - 131

Смоленская область - 128

Республика Чувашия - 126

Липецкая область - 124

Тамбовская область - 122

Рязанская область - 121

Курганская область - 107

Республика Дагестан - 105

Республика Тыва - 104

Чеченская Республика - 101

Республика Калмыкия - 94

Кабардино-Балкарская Республика - 92

Карачаево-Черкесская Республика - 88

Республика Мордовия - 88

Республика Адыгея - 83

Республика Татарстан - 83

Республика Северная Осетия-Алания - 78

Республика Ингушетия - 77

Камчатский край - 73

Севастополь - 58

Республика Марий Эл - 53

Магаданская область - 42

Еврейская автономная область - 29

Чукотский автономный округ - 8

Ненецкий автономный округ - 4

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27 543 случая коронавируса за сутки: антирекорд по заболеваемости в России и в Москве

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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