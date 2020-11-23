В Петербурге родители школьников устроили массовую драку со стрельбой

Конфликт со стрельбой в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел из-за ссоры в родительском чате. Как сообщает ТАСС, об этом заявили участники драки.

Инцидент произошел в субботу вечером на проспекте Тореза. Как следует из записей камер наблюдения, произошла драка между двумя компаниями мужчин, после этого началась стрельба. Пострадавших нет. Шесть человек были доставлены в отделение.

На месте происшествия изъяли газовый и травматический пистолеты. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Один из участников инцидента задержан.

Напомним, ранее в Волгограде общение в родительском чате завершилось жестоким избиением отца 12-летней школьницы. Роман Гребенко умер в больнице, не приходя в сознание, после того, как муж и брат одной из родительниц пришли отомстить ему за обиду.

Уголовное дело в отношении Арсена Мелконяна, нанесшего смертельные удары Роману Гребенюку в здании "Сбербанка", передано в СУ СК России по Волгоградской области. Вступившемуся "за честь сестры" уроженцу Армении грозит до 15 лет лишения свободы.