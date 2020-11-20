Патриарх Кирилл рассказал Путину, как священники посещают "красные зоны" ковидных больниц

Владимир Путин встретился с Патриархом Кириллом. У главы Русской православной церкви сегодня день рождения, так что президент поздравил Кирилла с 74-летием: " Хочу Вас сердечно, от души поздравить с этим и пожелать Вам здоровья, пожелать Вам успехов на благо России и поблагодарить Вас за то, что Вы делаете для страны".

Патриарх рассказал, что РПЦ "активно включилась в работу", имея в виду борьбу с коронавирусом. По его словам, в клиниках работают многие священники, приходят к людям, находящимся на изоляции.

"Первоначально, конечно, иногда наши медицинские коллеги сдержанно относились к нашей ревности. Но в настоящий момент отработан такой алгоритм, который предполагает участие священников по просьбе верующих людей в осуществлении пастырской работы непосредственно в тех местах, где содержатся люди, заболевшие коронавирусом. Должен сказать, что это очень по-доброму отзывается в сердцах людей. Когда человек лежит в изоляции, когда даже родственники не могут прийти, священник может найти правильные слова и помочь", - заявил Патриарх.

Глава Церкви рассказал о потерях в рядах священнослужителей: "Есть жертвы, к сожалению. Но они были связаны в первую очередь с осуществлением пастырской работы. Не может священник уклониться от исполнения своего долга, даже если он рискует жизнью. Таково служение священническое. Не буду сейчас называть цифры, но есть люди, которые нас покинули в связи именно с тем, что инфекция поразила их настолько, что все это стало несовместимым с жизнью".

Также Патриарх затронул тему реставрации Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. В 2021 году будет отмечаться 800 лет со дня рождения Александра Невского, и глава РПЦ предложил отметить юбилей масштабной реконструкцией.

"Поэтому у меня несколько просьб обратить внимание на состояние Александро-Невской лавры, давно там не производилось ремонтов. В том числе в непростом состоянии находится и Санкт-Петербургская духовная академия, которая мне очень близка, потому что десять лет я был ректором академии.

Я хотел бы Вас познакомить с некоторыми соображениями, в первую очередь касающимися развития Санкт-Петербургской духовной академии как очень значительного центра, интеллектуального центра Русской православной церкви", - заявил Патриарх.