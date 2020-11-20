На Украине выбран проект большого герба

На Украине оргкомитет по подготовке и проведению конкурса на лучший эскиз большого герба выбрал победителя. Об этом написал в Facebook министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

В конкурсе участвовало более 100 вариантов. Эскиз-победитель содержит все обязательные элементы для большого герба: герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и малый герб-трезубец.

Минюст собирается подготовить проект закона о госсимволах, который должна принять Рада конституционным большинством. Тогда у Украины появится большой герб.

Напомним, проект большого герба последний раз предлагался правительством в 2009 году. Он был похож тем, что на нем был лев с короной и казак, который держали щит с трезубцем. Но тогда не было Архангела Михаила. Рада его не поддержала. Сейчас щит с трезубцем держат Архангел Михаил и лев, а казак расположен сверху.

Выбранный вариант уже подвергся резкой критике. Бывший главный "декоммунизатор" Владимир Вятрович назвал его "салатом гербовым". Депутат Рады Максим Бужанский заявил, что проект "напоминает рисунок Кисы Воробьянинова на корабле, куда Остап Бендер пристроил его художником". Депутат Рады Дмитрий Гурин считает, что проект имеет "крайне низкое качество графики, дисбалансированную композицию и по-советски шароварного казака" и за такое депутаты не проголосуют.

Журналистка Ольга Палий видит в проекте "феодальную эстетику". Гендиректор Advanter Group Андрей Длигач считает, что "представленный большой герб для страны - это шаг в прошлое".

"Казак наблюдает за тем, как Архангел Михаил запрещает кошке, больной COVID-19, точить когти о герб Украины", - сыронизировал бизнес-тренер Андрей Марушев.

"Неужто надо было прожить 30 независимых лет, чтобы в итоге предложить обществу такое?" - возмущается журналистка Янина Соколовская.

Депутат Рады Ренат Кузьмин обратил внимание, что крест на ангеле такой же, как у СБУ. А у льва зачем-то изобразили половые органы.

Это уже пятая попытка на Украине создать большой герб. Не исключено, что она тоже кончится неудачей. Нынешний проект создал бывший редактор журнала "Перець" 73-летний Алексей Кохан.