13 Ноября 2020
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Происшествия Тюменская область
Кулак (2020) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени меломан получил срок за нападение на соседей, просивших сделать музыку тише

Тюменский 35-летний меломан получил срок за то, что тяжело ранил нескольких соседей, просивших сделать музыку тише, об этом сообщили Накануне.RU в областной прокуратуре.

14 марта 2019 г. виновник выпивал в компании двух друзей под громкую музыку. Около 22.00 сосед с верхнего этажа спустился и попросил сделать музыку тише. Однако вскоре она вновь заиграла громко. В 23.00 мужчина, теперь уже с приехавшим к нему братом и приятелем, вновь пошёл к шумной семье.

Возник конфликт и потасовка. Злоумышленник ткнул вилкой в одного из гостей, а потом всех троих поранил ножом. Сосед получил лёгкие травмы, а его брат и приятель – тяжёлые.

Злоумышленник получил шесть лет и месяц колонии общего режима и обязан заплатить пострадавшим 800 тыс. руб. компенсации морального вреда.

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В Тюмени меломан получил срок за нападение на соседей, просивших сделать музыку тише

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Теги: громкая музыка, срок, нож



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